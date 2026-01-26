Возмущение Трампа и затонувший паром: о чем пишут зарубежные СМИ

В центре внимания зарубежных СМИ оказалась реакция президента США Дональда Трампа на иск, поданный из-за строительства бального зала в Белом доме, затопление парома на Филиппинах с 350 пассажирами на борту и массовые задержания футбольных фанатов в Боснии и Герцеговине. Самые интересные статьи в материале «Рамблера».

«Нелепый судебный иск»

Президент США Дональд Трамп обрушился с резкой критикой на Национальный фонд сохранения исторического наследия, выступающего против строительства бального зала в Белом доме стоимостью 300-400 миллионов долларов. Об этом пишет The New York Post.

Президент США назвал судебный иск, поданный организацией для того, чтобы заблокировать строительство, - «нелепым».

«Трамп добивался строительства бального зала в Белом доме более десяти лет, предлагая оплатить его при администрации президента Обамы», - отмечается в статье.

15 человек погибли при крушении парома у Филиппин

Паром с более чем 350 людьми на борту затонул сегодня ночью недалеко от острова на юге Филиппин. Об этом со ссылкой на официальные источники сообщило агентство Associated Press.

По словам источников издания, спасателям удалось спасти по меньшей мере 316 пассажиров и извлечь 15 тел.

Массовые столкновения футбольных фанатов

В результате столкновений между болельщиками хорватского клуба «Хайдук Сплит» и сербского клуба «Црвена Звезда» в Боснии и Герцеговине пострадали по меньшей мере 18 человек, один из них в реанимации, сообщила газета Le Parisien.

Драка произошла около аэропорта города Тузлы, расположенного в 80 километрах к северо-востоку от столицы страны. Полиция задержала в общей сложности 93 человека, 14 из которых были заключены под стражу.

Удар Израиля по Ливану

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла удары по целям на территории Ливана, обвинив группировку «Хезболла» в нарушении режима прекращения огня, пишет The Jerusalem Post.

В ЦАХАЛ подчеркнули, что были атакованы военные объекты.

«Действия «Хезболлы» на этих объектах представляют собой нарушение договоренностей о прекращении огня между Израилем и Ливаном», - приводит издание заявление Армии обороны Израиля.

Напомним, что в ночь на 27 ноября 2024 года между Израилем и Ливаном после почти 14 месяцев непрерывной эскалации вступил в силу режим прекращения огня, согласованный при участии США. При этом премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху отмечал ранее, что в рамках соглашения страна сохранит полную свободу военных действий.