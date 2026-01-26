Генсек НАТО заявил об уязвимости Европы без США

Европа никогда не сможет стать самостоятельной в вопросах безопасности без Соединенных Штатов. Об этом заявил в интервью нидерландской газете Financieele Dagblad генеральный секретарь НАТО Марк Рютте.

«На мой взгляд, никогда. История свела нас вместе. Американский ядерный зонтик — наша главная гарантия безопасности», — подчеркнул Рютте, отвечая на вопрос о перспективах европейской независимости от США.

Указав на уязвимость Европы, генсек альянса призвал забыть идею о временной автономии, отметив, что европейские страны по-прежнему тратят на оборону недостаточно.

Ранее газета Politico обратила внимание, что работа Рютте после возвращения президента США Дональда Трампа в Белый дом стала одной из самых сложных в Брюсселе и требует постоянного балансирования в общении с американским лидером. Отмечается, что сохранение трансатлантического альянса в нынешних условиях требует беспрецедентного государственного мастерства, чтобы сдерживать безостановочную тактику давления со стороны Трампа.

«Не нуждаемся в НАТО»: заявления Трампа пугают Европу

Авторы материала указали, что в настоящее время нынешняя роль Рютте фактически сводится не столько к управлению военным блоком, сколько к предотвращению возможного развала НАТО из-за политики Трампа.