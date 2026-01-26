Грузия заявила о готовности к восстановлению отношений с США

Тбилиси готов к восстановлению стратегического партнерства с Вашингтоном и ждет решения американской администрации. Об этом сообщил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе журналистам.

"Вам известно о контексте грузино-американских отношений. Этот контекст очень тяжелый, он был создан администрацией [прежнего президента США Джо] Байдена. Посмотрим, мы ждем терпеливо. Мы публично сделали заявление в связи с тем, что готовы к восстановлению стратегического партнерства [с США] с чистого листа и с конкретным путеводителем. Ждем решения американской администрации", - сказал Кобахидзе.

Отношения Грузии с США существенно испортились в 2024 году после принятия в стране закона об иностранных агентах. После заявления Кобахидзе 28 ноября прошлого года о заморозке процесса открытия переговоров о вступлении в ЕС Госдепартамент США приостановил стратегическое партнерство с республикой. Власти Грузии еще до избрания Дональда Трампа президентом неоднократно заявляли, что возлагают надежды на смену власти в США и перезагрузку отношений с Вашингтоном.