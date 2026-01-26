Венгрия вызвала посла Украины в МИД

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан поручил министру иностранных дел и внешнеэкономических связей страны Петеру Сийярто вызвать посла Украины в МИД в связи с угрозами Киева в адрес Будапешта.

"Ответ на угрозы Украины в адрес Венгрии и правительства. Мы не можем позволить кому-либо ставить под угрозу суверенитет Венгрии или честность венгерских выборов. Поэтому сегодня я поручил министру иностранных дел Петеру Сийярто вызвать посла Украины в Венгрии в министерство иностранных дел" - говорится в сообщении на странице Орбана в Facebook (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).