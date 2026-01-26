Миллионы замерзают: США столкнулись с самой суровой бурей в истории

Александр Котлеткин
Slide 1 of 19
Вид на Капитолий после снегопада в Вашингтоне
1/15
Вид на Капитолий после снегопада в Вашингтоне 
© Игорь Наймушин/РИА Новости
Последствия снегопада в Нью-Йорке
2/15
Последствия снегопада в Нью-Йорке 
© Legion-Media
Уборка снега в Вашингтоне
3/15
Уборка снега в Вашингтоне 
© Игорь Наймушин/РИА Новости
Уборка снега на Таймс-сквер в Нью-Йорке
4/15
Уборка снега на Таймс-сквер в Нью-Йорке 
© Bryan Smith/Zuma/ТАСС

Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу

Последствия снегопада в США
5/15
Последствия снегопада в США 
© Jeff Rivera/ТАСС
Прохожие во время снегопада в Нью-Йорке
6/15
Прохожие во время снегопада в Нью-Йорке 
© Алексей Алексеев/РИА Новости
Пассажир смотрит расписание авиарейсов в аэропорту Далласа, штат Техас
7/15
Пассажир смотрит расписание авиарейсов в аэропорту Далласа, штат Техас 
© JEROME MIRON/EPA/ТАСС
Последствия снежной бури в Вашингтоне
8/15
Последствия снежной бури в Вашингтоне  
© Mehmet Eser/ZUMA/ТАСС
9/15
© Последствия снегопада в Нью-Йорке

Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу

Пустые полки в супермаркете
10/15
Пустые полки в супермаркете 
© Legion-Media
Мощный снегопад обрушился на Нью-Йорк, вызвав массовые отключения электричества и дефицит продуктов в магазинах
11/15
Мощный снегопад обрушился на Нью-Йорк, вызвав массовые отключения электричества и дефицит продуктов в магазинах 
© Алексей Алексеев/РИА Новости
Пешеходы идут по Флэтбуш-авеню в центре Бруклина
12/15
Пешеходы идут по Флэтбуш-авеню в центре Бруклина 
© Lucas Boland/Zuma/ТАСС
Уборка снега в Нью-Йорке
13/15
Уборка снега в Нью-Йорке 
© Debra L. Rothenberg/ZUMA/ТАСС
Мощный снегопад обрушился на Нью-Йорк, вызвав массовые отключения электричества и дефицит продуктов в магазинах
14/15
Мощный снегопад обрушился на Нью-Йорк, вызвав массовые отключения электричества и дефицит продуктов в магазинах 
© Алексей Алексеев/РИА Новости

Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу

Последствия снегопада в Нью-Йорке
15/15
Последствия снегопада в Нью-Йорке 
© Legion-Media

Более миллиона американских семей остались без света из-за мощной снежной бури, которая обрушилась на США в минувшие выходные. Аэропорты наиболее пострадавших регионов страны практически полностью прекратили работу. Как сообщает РБК.ru, всего отменено более 10 тысяч рейсов и их число продолжает расти.

Из-за непогоды школы ушли на вынужденные каникулы, а государственные учреждения приостановили работу. На текущий момент известно о смерти 13 человек. В Канзасе была найдена мертвой 28-летняя учительница начальной школы Ребекка Раубер. Полиция считает, что женщина погибла от переохлаждения.

Президент Дональд Трамп одобрил объявление чрезвычайного положения как минимум в двенадцати штатах. На севере штата Нью-Йорк температура воздуха упала до -35 °C. На юге страны прошел ледяной дождь, который превратил дороги в каток.

Кадры из замерзающих Соединенных Штатов Америки — в галерее «Рамблера».