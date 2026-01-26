Миллионы замерзают: США столкнулись с самой суровой бурей в истории

Более миллиона американских семей остались без света из-за мощной снежной бури, которая обрушилась на США в минувшие выходные. Аэропорты наиболее пострадавших регионов страны практически полностью прекратили работу. Как сообщает РБК.ru, всего отменено более 10 тысяч рейсов и их число продолжает расти.

Из-за непогоды школы ушли на вынужденные каникулы, а государственные учреждения приостановили работу. На текущий момент известно о смерти 13 человек. В Канзасе была найдена мертвой 28-летняя учительница начальной школы Ребекка Раубер. Полиция считает, что женщина погибла от переохлаждения.

Президент Дональд Трамп одобрил объявление чрезвычайного положения как минимум в двенадцати штатах. На севере штата Нью-Йорк температура воздуха упала до -35 °C. На юге страны прошел ледяной дождь, который превратил дороги в каток.

Кадры из замерзающих Соединенных Штатов Америки — в галерее «Рамблера».