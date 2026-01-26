Заявления американского лидера Дональда Трампа пугают Европу, для которой «шашни» с Украиной обернулись проблемой. Об этом сообщает РИА Новости.

Отмечается, что не успел улечься шум из-за Гренландии, как президент США «подогнал новый розжиг».

«Мы не нуждаемся в НАТО. Во время операции в Афганистане натовцы щемились и прятались далеко за линией боевых действий», — заявил Трамп.

«Крики» европейских представителей после этого «превысили все корректные значения децибелов». Однако важнее всего факты, по которым выходит, что заявления евро-атлантических политиков являются обычной истерикой, а в словах Трампа есть цифры и точные детали.

В частности, государства Европы платили в общий бюджет НАТО примерно треть от совокупных трат — 559 млрд долларов от Брюсселя против 845 млрд долларов от Вашингтона. В послевоенные, а после и в сугубо мирные десятилетия ЕС постоянно говорил о русской угрозе, кивая в сторону Организации Варшавского договора. Последний при этом, хоть и был пугающим с точки зрения боеспособности, но являлся лишь способом сдерживания военных амбиций коллективного Запада.

Трампа обвинили в оскорблении солдат НАТО

Однако европейцы продолжили тянуть деньги из США и после роспуска Варшавского договора. Более 30 лет европейским странам НАТО удавался «нехитрый шантаж»: от России они получали энергоресурсы, а от американцев — покрытие военных и смежных с ними расходов. В дело шли и «психозы прибалтийский лимитрофов», и «польская паранойя», и «фантомные боли» других стран восточной Европы. Кроме того, чтобы сохранить НАТО и управлять бюджетом альянса, европейские атлантисты «убили сотни тысяч украинцев».

США спонсировать «такие хотелки» больше не хотят: Вашингтону значительно проще договориться с Россией напрямую. Европейские натовцы, оставаясь основными бенефициарами украинского конфликта, понимают, что больше не нужны никому.

В результате у Европы есть только две возможности остаться на геополитической карте мира. Первая — это Украина и оставшиеся у нее территории, как источник беспокоящего для РФ соседства. Вторая — устроить в Гренландии «цирк с тюленями», чтобы показать свою военную силу. Однако у европейцев ничего не вышло с Грузией, с Украиной и нанесением стратегического поражения России — не выйдет противостоять и американцам.