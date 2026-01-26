Зеленский назвал дату новых трехсторонних контактов по Украине

Владимир Зеленский выступил с утверждением, что следующий раунд переговоров представителей России, США и Украины в Абу-Даби может пройти 1 февраля.

© Global look

"Мы предварительно говорили о том, что команды встретятся еще раз в воскресенье. Будет хорошо, если удастся ускорить [сроки проведения] этой встречи", - сказал Зеленский в видеообращении, которое опубликовал в своем Telegram-канале.

Зеленский выслушал доклад украинской делегации, вернувшейся из Абу-Даби. По его словам, во время переговоров стороны "успели обсудить разные вопросы военного характера".

"Есть вопросы, которые должны быть подготовлены к следующей встрече", - добавил он.

23 января в Абу-Даби прошел первый день трехсторонних консультаций по безопасности. 24 января прошла вторая встреча. Российскую переговорную группу возглавлял начальник Главного управления Генштаба ВС Игорь Костюков. Во главе украинской части трехсторонней рабочей группы находился секретарь Совета национальной безопасности и обороны Рустем Умеров. 24 января спецпосланник президента США Стивен Уиткофф подтвердил планы проведения нового раунда трехсторонних переговоров на текущей неделе.