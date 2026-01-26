В центре Киева горит офисное здание

На главной улице Киева Крещатик начался пожар в офисном здании, между вторым и третьим этажами разрушено перекрытие. Об этом сообщили в пресс-службе Киевской городской государственной администрации.

"Возгорание произошло на первом этаже четырехэтажного офисного здания на улице Крещатик. Между вторым и третьим этажами произошло разрушение перекрытия", - говорится в сообщении.

В администрации города отметили, что на месте происшествия работают спасатели. В настоящий момент в Шевченковском районе Киева наблюдается сильное задымление. Причины и обстоятельства возникновения пожара не уточняются.

Известно, что на улице Крещатик расположено здание городской государственной администрации.

23 января мэр Киева Виталий Кличко в своем Telegram-канале призвал жителей собрать запасы необходимых продуктов и покинуть город. По его словам, ситуация в украинской столице крайне сложная "и это может быть еще не самый сложный момент".