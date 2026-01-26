В Турции пройдет закрытое заседание по Украине

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган проведет закрытое заседание с членами Центрального исполкома правящей Партии справедливости и развития. Как сообщает РИА Новости со ссылкой на источник, в повестку войдут переговорный процесс по Украине, а также ситуация в секторе Газа и Сирии.

По словам собеседника агентства из партии, обсуждение международной повестки состоится на фоне прошедших переговоров трехсторонней рабочей группы с участием представителей РФ, США и Украины в Абу-Даби. Турецкое руководство собирается оценить динамику переговорного процесса, а также ситуацию в регионе с точки национальной безопасности и внешнеполитических интересов Анкары.

По итогам заседания ожидается традиционный брифинг официального представителя партии Омера Челика.

Напомним, что 24 января в Абу-Даби завершились двухдневные переговоры с представителями России, США и Украины. Правительство ОАЭ оценивало встречу как позитивную и конструктивную, отметив, что делегации Москвы и Киева контактировали напрямую.