Активно ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта на Украине, однако условия для Владимира Зеленского будут «гораздо более болезненными», чем то, что было предложено ранее. Такое мнение высказал британский журналист, бывший член британского парламента Джордж Гэллоуэй, слова которого приводит Telegram-канал Пул N3.

22 января президент России Владимир Путин принял в Кремле американских представителей Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера. Встреча продлилась около четырех часов. По ее итогам помощник Путина Юрий Ушаков сообщил, что территориальный вопрос пока не решен.

Джордж Гэллоуэй обратил внимание на продолжительность встречи Уиткоффа и Кушнера с российским лидером, сравнив ее с переговорами Зеленского и президента США, которые длились всего 49 минут.

«Вы можете посчитать и увидеть всю арифметику. Мне кажется, что мы находимся на ускоренном, возможно, последнем этапе урегулирования конфликта на Украине. Однако условия, на которых это закончится, будут гораздо более болезненными для Зеленского и для НАТО, чем, если бы они были заключены намного, намного раньше и гораздо, гораздо более суровыми», - заметил он.

Британский журналист и политик уверен, что «Россия точно не сможет позволить клике Зеленского продолжать править».

Напомним, что срок полномочий Зеленского истек в мае 2024 года. Киев отказался проводить новые выборы, ссылаясь на действующее военное положение, введенное в феврале 2022 года.

При этом на фоне разразившегося на Украине коррупционного скандала, в котором оказались замешаны люди из ближайшего окружения Зеленского, президент США Дональд Трамп обвинил киевское руководство в использовании войны как повода для переноса голосования.