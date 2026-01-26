Трагедия Украины должна показать венграм, что будет, если на предстоящих 12 апреля парламентских выборах они проголосуют за оппонентов премьер-министра Виктора Орбана, такой расклад будет равносилен для страны "покупке последнего билета на "Титаник", считает глава движения "Другая Украина", экс-лидер запрещенной в стране партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук.

Политик подчеркивает, что приход к власти в Венгрии русофобской, послушной глобалистам команды приведет страну к катастрофе. Тем не менее он верит, что это не произойдет.

"На фоне очевидной катастрофы киевского режима, нарастающего кризиса управления в ЕС, экономического упадка в Германии, откровенно враждебного в отношении либеральных элит курса [президента США Дональда] Трампа, проголосовать сегодня за оппонентов Орбана равносильно покупке последнего билета на "Титаник". Уверен, большинство венгров это понимают. Перед их глазами должна стоять страшная трагедия украинского народа, соседа Венгрии, рукотворное создание этих европейских подсвинков, желающих войны, выступающих против правительства Орбана", - отметил он в своей авторской статье на медиаплатформе "Смотрим.ру".

Владимир Зеленский, продолжил Медведчук, своей политикой хочет превратить европейские столицы в Киев, где нет электричества, воды и тепла, где каждый день идут обстрелы, а мужчин вылавливают на улицах, как бродячих собак. "Виктор Орбан это понимает и выступает против такого будущего для своей страны", - указывает он.

"Итог апрельских выборов будет иметь большое значение для всего Европейского союза. Ведь главное в курсе Орбана сводится к жесткому и последовательному отстаиванию суверенитета и национальных интересов Венгрии перед лицом диктата наднациональных технократов из Брюсселя. Успех ФИДЕС укрепит тенденцию на усиление таких же приверженных национальному суверенитету сил в других европейских странах. Как это уже произошло в Чехии", - заключил политик, добавив, что Орбан и его партия ФИДЕС мужественно стоят на пути большой европейской войны.