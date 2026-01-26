«Конец мира»: ЕС предрекли раскол и борьбу за выживание

Европа может расколоться на фоне стремления США аннексировать Гренландию и покинуть НАТО. Как сообщает «КП», Евросоюз оказался зависим от Штатов, а собственных ресурсов на оборону у него может не хватить.

Перестал быть «папочкой»

В своей речи на форуме в Давосе Трамп обрушился на ЕС с обвинениями, заявив, что превратился для европейцев из «папочки» в «ужасного человека» сразу после того, как он стал говорить о Гренландии.

«Соединенным Штатам нужна Гренландия. Скажете нам "да" — мы будем благодарны. Вы можете сказать "нет", но тогда мы это запомним», — сказал он.

Конгресс США тем временем уже внес резолюцию о вхождении Гренландии в состав страны в качестве 51-го штата. В Европе это вызвало упаднические настроения.

«Это станет катастрофой, концом мира, каким мы его знаем», — заявил польский премьер-министр Дональд Туск.

После окончания форума в Давосе главы стран Евросоюза собрались на экстренный саммит. Издание Politico писало, что «трансатлантический союз перешел Рубикон», а возврата к старым отношениям с США уже не предвидится. Политики признали, что ни ЕС, ни НАТО больше не могут полагаться на Америку — по крайней мере, пока Трамп остается у власти. Однако могут ли они что-то предпринять?

Ответные меры

Воевать со Штатами ЕС не будет ни при каких обстоятельствах: даже если американцы «без разрешения» появятся в Гренландии, а датчане начнут апеллировать к статье устава НАТО о коллективной обороне. При этом Вашингтону могут пригрозить сворачиваем военного сотрудничества в рамках Альянса. Согласно сообщениям The Economist, Германия якобы планирует закрыть военные базы США на своей территории. В Берлине подобные заявления опровергли, но намекнули, что могут значительно повысить арендную плату за подобные объекты.

О другой идее «в пику США» заявила немецкая газета Handelsblatt: создать собственный ядерный зонтик на основе арсеналов Франции и Великобритании взамен американского. Однако этот проект потребует огромных затрат и вряд ли сможет обеспечить европейцам надежное прикрытие.

Прозвучали и угрозы выйти из НАТО. Вице-президент Национального собрания Франции Клеманс Гетте стала инициатором резолюции, которая призывает Париж покинуть военный блок из-за «решения США вернуться к неприкрытой имперской политике». Однако одобрения в парламенте этот законопроект не получит.

Еще одно предложение было озвучено на форуме в Давосе. Президент Финляндии Александр Стубб предложил организовать «новое, более сильное НАТО, в котором Европа сможет защитить себя без участия США». Основой предлагается сделать «коалицию желающих», взяв в военный союз и Украину. Однако для этого потребуется как минимум завершить текущий военный конфликт, иначе страны Европы окажутся втянуты в военные действия с непредсказуемыми последствиями, а обострение отношений с США приведет к борьбе на два фронта.

Раскол партнерства

Политолог, американист Дмитрий Дробницкий отмечает, что споры вокруг Гренландии могут расколоть евроатлантическое партнерство. Он отмечает, что без США существование НАТО в принципе невозможно, а ЕС в его текущей форме без поддержки Штатов «рассыплется в момент». Кроме того, Европа оказалась в зависимости от американцев в сфере энергетике.

«В Старом Свете это прекрасно понимают. Из блока никто выходить не будет — а куда, собственно? Все разговоры о создании общеевропейской армии и тем более о своем ядерном зонтике — пустой звук. Для этого не хватает ресурсов. Нынешняя стратегия европейцев сводится к одному — пережить правление Дональда Трампа и оставить Соединенные Штаты в Евроатлантике. Иного варианта выжить у них нет», — заявил эксперт.

При этом Дробницкий отметил, что и сам Трамп «сдал назад». Он обратил внимание, что Вашингтон больше не сможет в одиночку содержать НАТО длительное время. Американский лидер «собирался приписать победу над европейскими нахлебниками», но пока это не получилось: возвращаясь из Давоса он заявил, что безопасность Гренландии пока будет обеспечиваться вместе с НАТО.

Украину назвали причиной ослабления ЕС

По словам американиста, евроатлантическое лобби в американском конгрессе «даже посильнее израильского». Трамп чувствует опасность вступить в конфронтацию с ним, из-за чего поостережется слишком решительно «разводиться» с НАТО.