Кровопролитие в американском городе всколыхнуло новое противостояние Трампа с его врагами

Пока Трамп пытается разруливать геополитические конфликты и строи планы по аннексии Гренландии, в его собственной стране разворачиваются драматические события. Убийство сотрудниками иммиграционно-таможенной службы (ICE) очередного американца в ходе жесткого противостояния в Миннеаполисе (штат Миннесота) стало поводом для протестов по всей стране.

© Московский Комсомолец

Дональд Трамп по-прежнему планирует продвигать свою иммиграционную политику и, как сообщается, обдумывает возможность применения Закона о восстании в охваченном протестами Миннеаполисе.

Об этом сообщает сеть NBC News, которой высокопоставленный чиновник Белого дома сообщил, что президент США ведет переговоры с помощниками по этому поводу. Этот источник заявил, что Трамп планирует продолжать "требовать" сотрудничества между местными и федеральными правоохранительными органами "даже больше, чем он уже просил" в последние дни.

Президент Трамп считает, что "единственная причина, по которой происходит этот хаос в Миннесоте и эти трагические ситуации, заключается в том, что местные жители отказываются сотрудничать с федеральным правительством и поощряют сопротивление, создавая чрезвычайно сложные условия для работы правоохранительных органов", - добавил источник.

По словам источника, хотя "никто не хочет видеть хаос, беспорядки и гибель людей", "ничего подобного не происходит в таких штатах, как Флорида или Техас”, где в штатах, управляемых республиканцами, продолжаются иммиграционные операции.

Закон о восстании наделяет американского президента полномочиями по развертыванию вооруженных сил или федерализации войск Национальной гвардии на территории США для борьбы с внутренними восстаниями, напоминает Sky News.

Согласно закону, подписанному в 1807 году, он может применяться в случае "незаконных препятствий, комбинаций или собраний или восстания" против власти правительства США.

В прошлом году Трамп пригрозил применить этот закон в связи с протестами против действий ICE и Национальной гвардии. Он также неоднократно заявлял, что мог бы воспользоваться этим правом во время своего первого президентского срока, но так и не сделал этого.

Несмотря на свои предыдущие высказывания в социальной сети Truth, Дональд Трамп в кратком интервью The Wall Street Journal придерживается более примирительного тона в связи с кровопролитием в Миннеаполисе, отмечает Sky News.

Когда его спросили, правильно ли поступил федеральный агент, застреливший 37-летнего медбрата Алекса Претти, президент Трамп сказал: "Мы ищем, мы все анализируем и вынесем окончательное решение".

Затем он добавил: "Мне не нравится стрельба. Мне это не нравится. Но мне не нравится, когда кто-то выходит на акцию протеста, и у него есть очень мощный, полностью заряженный пистолет с двумя магазинами, набитыми патронами. Это тоже не очень хорошо."

Семья Претти неоднократно заявляла, что на видеозаписи видно, что их сын не был вооружен во время столкновения с федералами, и что "отвратительная ложь, распространяемая администрацией о нашем сыне, достойна порицания и отвратительна".

Трамп также предположил, что в конечном итоге он выведет иммиграционные службы из Миннеаполиса, заявив: "В какой-то момент мы уйдем. Мы сделали, они проделали феноменальную работу".

Бывший президент США Билл Клинтон выступил с заявлением по поводу "ужасных сцен" в Миннеаполисе и других местах, "которые, как я думал, никогда не произойдут в Америке".

"Люди, включая детей, были похищены из их домов, на рабочих местах и на улице федеральными агентами в масках, - негодует экс-президент в заявлении в социальных сетях. – Мирные протестующие и граждане, осуществляющие свое конституционное право наблюдать за соблюдением законов и документировать их, подвергались арестам, избиениям, применению слезоточивого газа и, что особенно важно, в случае Рене Гуд и Алекса Претти, были застрелены. Все это неприемлемо, и этого следовало избегать".

Затем Клинтон добавил: "Ответственные лица лгали нам, говорили, чтобы мы не верили в то, что мы видели собственными глазами, и применяли все более агрессивную и враждебную тактику, включая препятствование расследованиям местных властей. В течение жизни у нас бывает всего несколько моментов, когда принимаемые нами решения и предпринимаемые нами действия определяют нашу историю на долгие годы вперед. Это один из них. Если мы откажемся от наших свобод через 250 лет, мы можем никогда не получить их обратно. Все мы, кто верит в обещание американской демократии, должны встать, высказаться и показать, что наша нация по-прежнему принадлежит нам, народу".

Между тем представитель Белого дома отреагировал на критику со стороны другого бывшего президента-демократа в адрес нынешней администрации, заявив, что "конечно, Барак Хусейн Обама попытается воспользоваться этим моментом, чтобы посеять еще больший раскол".

Представитель администрации Трампа считает, что Обама "должен присоединиться к президенту Трампу и призвать местных лидеров-демократов, таких как губернатор Миннесоты Тим Уолз и мэр Джейкоб Фрей – работать с администрацией Трампа над удалением опасных преступников-нелегалов из американских сообществ".

"Вместо этого, - продолжает представитель Белого дома, - они нападают на правоохранительные органы и защищают преступников-нелегалов, обвиняемых в убийствах, изнасилованиях, нападениях и многом другом".

Это напоминает пост Трампа в социальной сети Truth, где президент подчеркнул, что "КАЖДЫЙ губернатор и мэр-демократ" в США должен подчиняться решениям администрации по борьбе с нелегальной иммиграцией, "а не сопротивляться и разжигать пламя раскола, хаоса и насилия".

Президент США на своей социальной платформе Truth призвал губернатора Миннесоты Тима Уолза и мэра Джейкоба Фрея "официально сотрудничать с администрацией Трампа для обеспечения соблюдения законов нашей страны".

Он говорит, что Уолз и Фрей должны "передать федеральным властям всех преступников-нелегалов, которые в настоящее время содержатся в тюрьмах их штата".