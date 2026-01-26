Литва возобновила пропуск фур из Белоруссии

Литва в полном объеме возобновила пропуск грузового транспорта через границу с Белоруссией. Об этом заявил белорусский Госпогранкомитет в Telegram-канале.

Утром 24 января в литовских пунктах пропуска возникли проблемы с работой таможенных информационных систем. В Таможенном комитете Белоруссии заявляли, что на пункте пропуска «Каменный Лог» литовская сторона не оформляет грузовики. Позднее сообщалось, что Литва не пропускала фуры из пункта пропуска «Бенякони», а из «Каменного Лога» принимала транспорт частично, оформляя в ручном режиме.

«На границе с Литвой возобновлено оформление грузовиков. Литовские контрольные службы возобновили в полном объеме оформление грузовых транспортных средств», — заявили в Госпогранкомитете в понедельник, 26 января.

Напомним, что сейчас из-за решений Литвы на границе с Белоруссией работают лишь два пункта пропуска. Остальные четыре закрыты.