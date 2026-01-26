В США зафиксировали рекордное число задержек авиарейсов со времен пандемии

Министр транспорта США Шон Даффи заявил, что 25 января на фоне непогоды стало худшим днем для американской авиации в части задержки и отмены рейсов со времен ограничений в связи с пандемией коронавируса в марте 2020 года.

"Это худший день, который мы наблюдали в части задержки и отмены рейсов со времен пандемии. Но это делается для того, чтобы обеспечить безопасность пассажиров", - сказал Даффи в эфире телеканала Fox News.

По данным министерства, в стране было зафиксировано более 4 тыс. задержек рейсов и свыше 11 тыс. отмен полетов.

Ранее телеканал ABC News сообщил, что не менее 18 американских штатов объявили чрезвычайное положение в связи с угрозой сильных холодов и обильных снегопадов. Режим ЧС введен на территории от Техаса до Нью-Йорка, в некоторых районах ожидается значительное снижение температуры. Президент США Дональд Трамп в пятницу заявил, что экстренные службы страны готовы к ожидающимся морозам и снежным бурям.