Временный президент Венесуэлы Делси Родригес в воскресенье призвала Соединенные Штаты держаться подальше от политики своей страны, которую пытается диктовать ей американский президент Дональд Трамп.

"Приказы Вашингтона венесуэльским политикам - этого уже достаточно. Пусть именно венесуэльские политики решат наши разногласия и внутренние конфликты. Хватит иностранных держав", - сказала Родригес в обращении к нефтяникам восточного штата Ансоатеги. "Республике стоили больших денег последствия фашизма и экстремизма в нашей стране", - добавила она.

Родригес была приведена к присяге в качестве временного главы государства 5 января 2026 года после захвата социалистического президента Николаса Мадуро Соединенными Штатами во время военной операции в Каракасе. После этого Трамп объявил, что Вашингтон намерен "диктовать" решения Венесуэле до дальнейшего уведомления, сообщает AFP. С тех пор, под давлением американцев, Родригес подписала нефтяные соглашения с США, инициировала законодательные реформы, включая закон об углеводородах, освободила политических заключенных и призвала к заключению соглашений с оппозицией.

На прошлой неделе Белый дом, не назначив дату, объявил, что пригласит Родригес в США, после телефонного разговора между ней и Трампом и нескольких комплиментов главы Белого дома в ее адрес.

Трамп раскрыл, как США поступили с венесуэльской нефтью

В минувшую пятницу Родригес заявила, что после захвата Мадуро американцы дали ей и главе МИД страны Хорхе Арреас 15 минут, чтобы решить будут ли они сотрудничать с США. В противном случае, "в случае неправильного решения", ей угрожали убийством.