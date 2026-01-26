Что произошло в мире 26 января: разрушительное цунами и «ромовый мятеж»

26 января в мире и России произошло несколько событий, которые вошли в историю. Среди них — разрушительное цунами в Лиссабоне и «ромовый мятеж» в Австралии. Подробности — в материале «Рамблера».

Цунами в Лиссабоне

Лиссабонское землетрясение 1531 года произошло утром 26 января между 4 и 5 часами. Считается, что его вызвала зона разлома Нижнего Тежу, и оно сопровождалось разрушительным цунами. Перед основным толчком произошли два форшока — 2 и 7 января. Сила землетрясения составила около 7,5 баллов по шкале Рихтера. В результате катастрофы погибло около 30 000 человек. Примерно треть зданий в Лиссабоне была разрушена, и многие горожане покинули город, переселившись в его окрестности.

«Ромовый мятеж»

«Ромовый бунт» — государственный переворот, произошедший 26 января 1808 года в британской колонии Новый Южный Уэльс в Австралии. Мятеж вспыхнул из-за запрета губернатора Уильяма Блая платить батракам жалованье ромом. Он также распорядился вывезти из колонии перегонный куб, который капитан Джон Макартур привез для производства спиртного. Этот запрет поставил под угрозу прибыльный бизнес военных, и они подняли восстание.

Эдуард III объявлен королем Франции

26 января 1340 года монарх Англии Эдуард III Плантагенет провозгласил себя правителем Франции. Одновременно с этим он объединил свой личный герб — символ Англии — с гербом французского королевства. Эдуард III был внуком Филиппа IV, короля Франции, по материнской линии. После кончины Карла IV в 1328 году мужская линия династии Капетингов прекратилась, и на престол взошёл Филипп VI. Эдуард III выдвинул свои претензии на трон, ссылаясь на своё родство с Филиппом IV через мать Изабеллу.

Появление карты Московских земель

В январе 1525 года в печати впервые появилась карта Русских земель, охватывающая Московские территории. Эту карту создал итальянский картограф Баттиста Аньезе, уделив особое внимание Московии. При создании карты он опирался на рассказы русского посла Дмитрия Герасимова, а также на труд епископа и историка Павла Иовия под названием «Книга о московитском посольстве».

Поднялся в воздух первый российский четырехмоторный цельнодеревянный биплан

26 января 1914 года — поднялся в воздух первый российский четырехмоторный цельнодеревянный биплан «Илья Муромец» — первый русский бомбардировщик, построенный под руководством летчика-авиаконструктора И. И. Сикорского на Русско-Балтийском вагонном заводе.