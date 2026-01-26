СМИ: США не отказались от притязаний на Гренландию

США не отказались от притязаний на Гренландию, в частности, от военного захвата.

По данным Reuters, встреча в прошлом месяце при участии официальных лиц из США, Дании и Гренландии прошла в положительном ключе без обсуждения военного или финансового захвата острова.

«Всё изменилось менее чем через две недели, когда Трамп объявил о назначении специального посланника на этот огромный остров, Джеффа Лэндри, который написал в социальных сетях, что поможет «сделать Гренландию частью США», — сообщили агентству несколько источников.

Ранее газета писала, что Трамп 45 минут отчитывал премьера Дании по теме Гренландии. Также он говорил о том, что США получат всё желаемое от Гренландии.

В Politico отмечали, что Соединённые Штаты собираются установить контроль над Гренландией до 4 июля.