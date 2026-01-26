Пока вы спали: "долговое ярмо" ЕС из-за Украины и реакция Ирана на критику

Пока вы спали, Рамблер следил за новостями и отобрал самые важные. Читайте дайджест, подписывайтесь на Рамблер в соцсетях: ВКонтакте, Одноклассники.

Иран опроверг сообщения западных СМИ о погибших во время беспорядков

Иранские власти опровергли данные западных СМИ о якобы 30 тысячах погибших в ходе массовых беспорядков, назвав эти цифры сознательной дезинформацией. Об этом сообщает ТАСС.

Представитель МИД Ирана Эсмаил Багаи заявил, что подобные заявления являются «большой ложью» и попыткой исказить реальные события в стране.

По официальной информации Тегерана, с конца декабря в ходе волнений погибли 3 117 человек, включая мирных жителей и сотрудников сил безопасности. Власти также возложили ответственность за организацию беспорядков на внешние силы, в частности на США и Израиль.

Рябков: Россия не получала от США предложений по лучшей сделке взамен ДСНВ

Россия не получала от США никаких официальных инициатив по заключению новой сделки взамен ДСНВ. Об этом сообщает ТАСС.

Замглавы МИД РФ Сергей Рябков отметил, что Москва внимательно отслеживает публичные заявления американской стороны, но никаких формализованных предложений не поступало.

Он подчеркнул, что российская позиция по всем аспектам договора давно изложена, и теперь шаг должен сделать Вашингтон, напомнив также о готовности РФ временно соблюдать ограничения при взаимных действиях со стороны США.

В Славянске-на-Кубани из-за падения обломков БПЛА пострадал человек

В Славянске-на-Кубани после падения фрагментов беспилотников на территории двух предприятий пострадал один человек. Об этом сообщает ТАСС.

По данным оперативного штаба Краснодарского края, мужчину с травмой, не представляющей угрозы для жизни, доставили в больницу. Также на местах падения обломков возникли возгорания, которые в настоящее время ликвидируют экстренные службы.

Постпредство РФ: военный кредит ЕС Украине навесил "долговое ярмо" на европейцев

Финансовая поддержка Украины за счёт займов, по мнению российских дипломатов, обернулась для жителей Евросоюза серьёзной долговой нагрузкой. Об этом сообщает ТАСС.

В постпредстве РФ при ЕС заявили, что выделение десятков миллиардов евро фактически перекладывает бремя выплат на будущие поколения европейцев.

Там также подчеркнули, что инициатива Еврокомиссии по созданию программы SAFE рассматривается как способ финансировать военные расходы через общий долг, последствия которого будут ощущаться долгие годы.

Австралия сменила критиковавшего Трампа посла в США

Австралия отозвала из Вашингтона посла Кевина Радда, ранее резко критиковавшего Дональда Трампа, и назначила на этот пост Грега Мориарти. Об этом сообщает ТАСС.

Премьер-министр Энтони Альбанезе отметил, что новый дипломат обладает большим опытом в сфере обороны и безопасности, включая работу с проектами альянса AUKUS и взаимодействие с США.

Ранее Радд, занимавший должность с 2022 года, называл Трампа «самым деструктивным президентом», однако после его победы на выборах частично удалил свои публикации и позднее принес извинения.