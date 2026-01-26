Трампу пригрозили импичментом

Конгрессмены в США пригрозили возможным импичментом Дональду Трампу в случае военного вторжения в Гренландию. Об этом сообщили американские журналисты со ссылкой на осведомленные источники. Поводом стали заявления заместителя главы администрации Белого дома Стивена Миллера, который в эфире прямо исключить силовой вариант действий США в отношении острова после недавней военной операции в Венесуэле.

«Администрация (Белого дома — прим. URA.RU), похоже, снова движется вперед с крупной военной операцией, не проконсультировавшись предварительно с Конгрессом», — цитирует CNN одного из собеседников, знакомого с обсуждениями в Конгрессе.

Он уточнил, что отсутствие прямого отказа от идеи силового захвата Гренландии вызвало тревогу как у демократов, так и у части республиканцев.

Источники издания утверждают, что законодатели уже связались с сенатором Марко Рубио и рядом высокопоставленных чиновников Белого дома. Конгрессмены изложили свои опасения и рекомендовали администрации не предпринимать никаких шагов в отношении Гренландии без официального мандата Конгресса. Отдельные республиканцы, по данным телеканала, прямо предупредили представителей Белого дома, что любое военное вторжение на остров без согласования с парламентом может стать основанием для начала процедуры импичмента в отношении Трампа.

На Западе раскрыли план США по Гренландии

Ранее британское издание The Daily Mail со ссылкой на источники сообщало, что Трамп поручил Объединенному командованию специальных операций подготовить план военного вторжения в Гренландию, однако Объединенный комитет начальников штабов выступил против. В окружении президента связывали силовое давление на остров как с «успешной» операцией по захвату лидера Венесуэлы Николаса Мадуро, так и с попыткой отвлечь внимание избирателей от состояния экономики перед выборами в конгресс.