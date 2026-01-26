Стало известно об «очень плохих отношениях» фон дер Ляйен с Каллас

Глава Европейской комиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен находится в очень плохих отношениях с верховным представителем Европейского союза (ЕС по иностранным делам Каей Каллас.

Об этом сообщает Politico со ссылкой на источники.

«Каллас в частном порядке жалуется, что она [фон дер Ляйен] — диктатор, но она мало что может с этим поделать», — сказал высокопоставленный европейский чиновник на условиях анонимности.

При этом, по словам собеседников издания, отношения фон дер Ляйен с Каллас еще хуже, чем с ее предшественником Жозепом Боррелем.

Ранее немецкие СМИ написали, что Урсула фон дер Ляйен попала под поток критики из-за личного покрывательства коррупционного скандала с президентом Украины Владимиром Зеленским.