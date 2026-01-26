Депутат призвал Данию и ЕС защитить Канаду от Трампа

Член датского парламента Пелле Драгстед призвал Копенгаген и Евросоюз помочь Канаде на фоне угроз президента Соединенных Штатов Дональда Трампа ввести против нее пошлины. Об этом политик написал в соцсети X.

«Канада поддерживала и поддерживает Гренландию и Данию. Теперь Трамп угрожает Канаде пошлинами в 100 процентов. Дания и ЕС должны сделать все возможное, чтобы помочь Канаде», — отметил Драгстед.

Он также добавил, что всем странам, которым угрожают Соединенные Штаты, следует реагировать на угрозы сообща.

Ранее Дональд Трамп заявил, что Китай «успешно и полностью захватывает» Канаду. Глава Белого дома назвал Канаду «некогда великой страной».

До этого Трамп говорил, что премьер-министр Канады Марк Карни не благодарен Соединенным Штатам, несмотря на их помощь в обеспечении безопасности его страны. При этом, по словам политика, «Канада существует благодаря США».