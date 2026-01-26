Трамп пообещал пересмотреть обстоятельства стрельбы в Миннесоте

Президент США Дональд Трамп сообщил, что его администрация изучает все обстоятельства инцидента в Миннеаполисе, где федеральный агент застрелил 37-летнего мужчину.

Об этом сообщила газета The Wall Street Journal.

Речь идёт о недавнем происшествии, в ходе которого офицер застрелил 37-летнего Алекса Претти. Отвечая на вопросы журналистов, президент США отказался давать прямую оценку действиям стрелявшего агента, пообещав вынести официальный вердикт только после окончания разбирательства.

В то же время Трамп дал понять, что присутствие федеральных служб в Миннеаполисе не будет бессрочным. Он допустил возможность последующего вывода сотрудников из города, подчеркнув при этом их высокий профессионализм, однако конкретные сроки пока не определены.

Ранее американский журналист Бен Суонн сообщал, что ситуация в Миннеаполисе накаляется: возможен ввод войск или Нацгвардии.

Экс-президент Соединённых Штатов Барак Обама назвал убийство мужчины в Миннеаполисе душераздирающей трагедией.