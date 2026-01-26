Бухарест притормозил унию и дал понять Кишиневу, что спешки не будет

© Московский Комсомолец

Румыния не заинтересована в объединении с Молдавией, поскольку такой сценарий несет для Бухареста юридические и бюрократические проблемы, которые могут обернуться серьезными внутренними рисками. Об этом газете «ВЗГЛЯД» заявил политолог Алексей Мартынов. Поводом стал отказ президента Румынии Никушора Дана поддерживать идею референдума об унии с Молдавией.

По словам Мартынова, в последние годы Кишинев активно получал сигналы поддержки со стороны западных лидеров. Он напомнил, что в августе прошлого года на День независимости Молдавии в столицу приезжали президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Фридрих Мерц. До этого, по его словам, в Кишинев прилетала глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Все они демонстрировали поддержку курса Майи Санду на евроинтеграцию.

Однако, как считает политолог, громкие визиты и обещания не дали быстрых результатов. На этом фоне доверие к власти и выбранному курсу внутри страны, по его оценке, начало снижаться. Тогда, как утверждает эксперт, Санду стала делать ставку на вариант входа в Евросоюз через унию с Румынией, аргументируя эту идею историческим прошлым Бессарабии.

Мартынов заявил, что сегодня число убежденных сторонников унионизма в Молдавии остается примерно на уровне 10%. Еще около 20%, по его словам, могут поддержать этот курс. Остальные — значительная часть общества — остаются колеблющимися, из-за чего итог возможного референдума он назвал неочевидным.

При этом эксперт подчеркнул: даже если Кишинев начнет серьезно продвигать тему объединения, сам Бухарест, по его словам, на это идти не готов. Мартынов объяснил это возможными конфликтами в национальном составе Румынии и угрозой социальной дестабилизации. Он отметил, что в стране проживает большое количество этнических меньшинств, которые получают поддержку Евросоюза, и присоединение Молдавии может нарушить сложившийся баланс.

Ранее президент Румынии Никушор Дан, по данным Agerpres, отклонил идею проведения референдума об объединении с Молдавией. Он заявил, что подобный плебисцит не имеет смысла, пока нет воли самих граждан Молдавии. При этом Дан подчеркнул, что Румыния продолжит поддерживать Кишинев на европейском пути, в том числе через сотрудничество в экономике и энергетике.

Майя Санду ранее заявляла, что вступление в ЕС считает наиболее реалистичной стратегией выживания и развития республики. Она также говорила о намерении продолжать гуманитарную помощь Украине и связывала устойчивость Молдавии с устойчивостью соседнего государства.

Тем временем глава МИД Молдавии Михай Попшой объявил о запуске процедуры отказа от соглашений, определяющих статус страны в СНГ. В Москве ранее предупреждали, что сближение Кишинева с Евросоюзом может обернуться потерей молдавской государственности.

