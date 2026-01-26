Австрийский депутат потребовал отставки главы МИД из-за денег для Киева

Генсек Австрийской партии свободы Михаэль Шнедлиц выступил с требованием отправить в отставку главу МИД страны Беату Майнль-Райзингер. Поводом стала новая финансовая помощь Киеву, о которой сообщила газета Kurier.

По словам парламентария, выделение средств Украине на фоне внутренних проблем Австрии выглядит как решение в ущерб собственным гражданам. Он заявил, что дальнейшее финансирование Киева должно быть прекращено, назвав Украину «бездонной пропастью», куда правительство продолжает направлять миллиарды.

На этом фоне ранее канцлер Австрии Кристиан Штокер заявил, что выступает против ускоренного пути вступления Украины в Евросоюз.

В декабре прошлого года на саммите ЕС было принято решение о совместном займе стран Евросоюза примерно на 90 млрд евро, чтобы закрыть финансовые потребности Украины в 2026–2027 годах. Тогда Бельгия смогла заблокировать инициативу по использованию замороженных российских активов для этих целей.

Еврокомиссар по экономике Валдис Домбровскис, в свою очередь, заявлял, что Еврокомиссия рассчитывает завершить согласование кредита к началу марта и начать первые выплаты уже в апреле.