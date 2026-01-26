Парламент Чехии отреагировал на провокацию с флагом Украины на Карловом мосту

Председатель Палаты депутатов (нижней палаты) парламента Томио Окамура назвал провокацией размещение 30-метрового флага Украины на Карловом мосту в центре Праги. Об этом он написал в воскресенье в X. Он пояснил, что акция была организована в субботу украинским посольством в Праге в честь "годовщины объединения Украины 107 лет назад".

© MARTIN DIVISEK/EPA/TACC

"Тридцатиметровый украинский флаг [был размещен] на Карловом мосту. Мероприятие было организовано <...> посольством Украины в Праге <...>. На мой взгляд, это ненужная провокация со стороны украинцев в отношении наших граждан, которые не согласны с массовой миграцией украинцев в Чешскую Республику. Это мероприятие в одном из самых памятных мест чешской истории определенно не способствует хорошим чешско-украинским отношениям. Уважение к принимающей стране и ее символике должно быть само собой разумеющимся", - написал Окамура.

Спикер отметил, что обсудил это с министром иностранных дел Чехии Петром Марцинкой, "чтобы подобные акции в таких местах не повторялись".

Премьер Чехии закрыл вопрос о поставках Украине самолетов

Окамура подчеркнул, что чешское правительство готовит новый закон об ужесточении условий пребывания иностранцев в Чехии, включая украинцев. В 1919 году был провозглашен Акт объединения Украинской Народной Республики и Западно-Украинской Народной Республики.