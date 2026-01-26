Генеральный секретарь Австрийской партии свободы (FPÖ) Михаэль Шнедлиц выступил с требованием отставки главы МИД Австрии Беаты Майнль-Райзингер в связи с утверждением нового пакета финансовой помощи Киеву. Об этом сообщили иностранные журналисты.

«Любой, кто, несмотря на кризис, берет деньги у австрийского народа, чтобы отдать их коррумпированной системе, должен уйти в отставку с поста представителя австрийского народа», — пишет Kurier. По словам политика, киевский режим больше не должен получить ни одного евро, а Украина стала бездонной пропастью, пишет Общественная служба новостей.

Ранее обсуждение новых многомиллиардных пакетов помощи Киеву уже вызывало критику внутри ЕС. В Германии под давлением оказалась глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, которую обвиняли в мягком отношении к украинскому руководству на фоне коррупционных скандалов вокруг окружения Владимира Зеленского и расследований НАБУ и САП о подкупе депутатов и возможной причастности известных украинских политиков.