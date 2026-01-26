В Тегеране дали неутешительный совет солдатам США

Солдатам Соединенных Штатов Америки (США) посоветовали успеть попрощаться со своими семьями, если все же по указу американского лидера будет совершена еще одна атака на Иран. Пост с предостережением и советом опубликовал на своей странице в социальной сети Х председатель комитета национальной безопасности исламской республики Эбрахим Азизи.

«Надеюсь, что если США все-таки допустили ошибку, следуя просчетам своего невменяемого президента, то ее солдаты в регионе уже успели попрощаться со своими семьями», — написал Азизи.

До этого стало известно о том, что Дональд Трамп направил к Ирану американскую армаду, якобы «на всякий случай».

Ранее же американский лидер заявил о том, что Иран будет стерт с лица земли, если руководство Исламской Республики попытается осуществить угрозы в его адрес.