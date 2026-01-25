Стало известно о попытках украинцев прорвать границу напролом

Украинцы пытаются прорвать границу напролом, чтобы сбежать из страны и избежать мобилизации.

Таких случаев становится все больше, об этом заявил источник ТАСС в силовых структурах России.

«В зимний период желающие скрыться из Украины выбирают очень опасные маршруты. Украинцы все больше предпочитают рисковать жизнью, пересекая границу, нежели отправляться на фронт», — отметил собеседник агентства.

По его словам, чтобы сбежать за границу, украинские граждане собираются в группы и предпринимают попытки прорвать границу напролом.

Согласно сведениям источника, сотрудникам пограничной службы в Черниговской области пришлось усилить контроль на границе с Румынией из-за растущего потока уклонистов. На первом месте по количеству попыток нелегально выехать за рубуэ — направление Румынии, на втором — Молдавии.