Зеленский потребовал от Евросоюза одного действия

Об этом он сообщил на пресс-конференции в Вильнюсе.

«Мы хотим 2027 год (вступление в ЕС — прим. ред), когда Украина будет готова. Технически Украина будет готова в первом полугодии 2026 года относительно открытий всех кластеров. Полностью технически Украина будет готова в 2027 году, на наш взгляд, мы хотим конкретную дату в нашем договоре об окончании войны, чтобы все стороны придерживались договорённостей», — сказал Владимир Зеленский.

В июне 2022 года ЕС предоставил Украине и Молдавии статус стран-кандидатов. В Евросоюзе неоднократно признавали, что такое решение было по большей части символическим с целью поддержать Киев в их противостоянии с Москвой.