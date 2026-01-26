Навроцкий назвал труднодостижимым вступление Украины в ЕС в 2027 году

Вступление Украины в Евросоюз в 2027 году, чего так хочет Владимир Зеленский, является труднодостижимым. Об этом заявил журналистам президент Польши Кароль Навроцкий.

Так польский политик отреагировал на требование Зеленского, чтобы ЕС в следующем году принял Украину в свой состав.

Ранее, на пресс-конференции в Вильнюсе с литовским президентом Гитанасом Науседой и Навроцким украинский политик заявил, что Украина полностью технически будет готова к вступлению в ЕС в 2027 году. Зеленский подчеркнул, что хочет "конкретную дату" в договоре об окончании конфликта.

Комментируя эти слова, Навроцкий отметил, что вступление Украины в ЕС в 2027 году, может быть "труднодостижимым". При этом он добавил, что знаком с традиционным процессом вступления в Евросоюз.

Ранее премьер-министр европейской страны Виктор Орбан заявил, что ни один парламент Венгрии не проголосует за присоединение Украины к Евросоюзу в ближайшие 100 лет. При этом он признал, что Киев будет активно "участвовать" в предвыборной кампании и поддерживать оппозицию, вмешиваясь во внутренние дела Венгрии.