Зеленский сорвался на русский во время общения с президентами Польши и Литвы

Президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции с президентами Литвы и Польши Гитанасом Науседой и Каролем Навроцким сорвался на русский язык. На это обратили внимание «Известия», приведя отрывок общения лидеров стран в Telegram-канале.

Украинский лидер в ходе своего выступления начал требовать от союзников гарантий безопасности для республики. Собираясь произнести украинское слво «можливість», он внезапно переключился на русский, сказав «возможность».

«Конкретные гарантии безопасности для Украины дают возмо...(можливість) определить конкретную дату окончания этого [конфликта]», — заявил Зеленский.