Трамп обвинил Китай в захвате Канады

Президент США Дональд Трамп заявил, что Китай «успешно и полностью захватывает» Канаду. Об этом он написал в социальной сети Truth Social.

Глава Белого дома назвал Канаду «некогда великой страной».

«Так грустно видеть, как это происходит. Я лишь надеюсь, что они оставят хоккей на льду в покое!» — заявил американский лидер.

Ранее Трамп заявил, что премьер-министр Канады Марк Карни не благодарен Соединенным Штатам, несмотря на их помощь в обеспечении безопасности его страны. При этом, по словам политика, «Канада существует благодаря США».

Также Трамп назвал премьер-министра Канады Марка Карни «губернатором» и пригрозил стране 100-процентными торговыми пошлинами.