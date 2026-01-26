Карни ответил Трампу на слова о захвате Китаем Канады

Планов заключать соглашение о свободной торговле с Китаем нет. Об этом заявил премьер-министр Канады Марк Карни, передает CBC News.

«То, что мы делали с Китаем, — это решение ряда проблем, возникших за последние несколько лет», — сообщил Карни журналистам в Оттаве. Чиновник имел в виду торговлю электромобилями китайского производства, аграрной и рыбной продукцией.

Премьер отметил, что Канада «придерживается своих обязательств» в рамках соглашения Канада—США—Мексика — оно требует от любой из трех стран заранее уведомлять партнеров заключить соглашение о свободной торговле с нерыночной экономикой-в частности с Китаем в случае намерения.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Канада выступила против строительства системы противоракетной обороны (ПРО) «Золотой купол» над Гренландией. Он также добавил, что вместо этого страна выбрала сотрудничать с КНР.