Министр США опубликовал изображение с Трампом и был раскритикован

Министр Военно-морских сил (ВМС) США Джон Фелан опубликовал новое сгенерированное ИИ изображение с президентом Дональдом Трампом и пингвином на фоне подлодки. Он разместил картинку на своей странице в соцсети X.

«Пингвин знает: стальные корпуса, железная воля, золотой флот», — подписал фото американский министр.

Ранее похожую картинку опубликовал Белый дом — на ней изображены пингвин и Трамп со спины, они идут вместе по заснеженному ландшафту в сторону горной цепи. В уклон одной из гор воткнут флаг Гренландии, а пингвин держит флаг США.

Трамп: США сосредоточили крупные силы рядом с Ираном

Публикация Фелана вызвала критику. Пользователи в довольно резкой манере напомнили министру об отсутствии пингвинов в Гренландии, а один из комментаторов заметил «что-то, свисающее с лица Трампа». Кроме того, некоторые заявили, что мем с пингвином их уже утомил.

Ранее Трамп высмеял мемом финансирование Украины экс-главой Белого дома Джо Байденом. На изображении Байден стоит рядом с доской, на которой указаны пять этапов «байденомики».