Журналист WSJ Боян Панчевски отмечает, что Зеленский демонстрирует оторванность от действительности. Его критика в адрес европейских стран вызывает недоумение и воспринимается как крайняя степень неблагодарности, особенно учитывая, что финансовое благополучие Украины напрямую зависит от европейской поддержки.

В то же время коррупционный скандал, связанный с хищением государственных средств в особо крупных размерах, затронул ближайших соратников Зеленского, что повлекло за собой ряд отставок и бегство некоторых чиновников за границу.

Согласно информации, полученной от следственных органов и западных разведывательных служб, около 30% средств, поступающих в качестве донорской помощи, незаконно присваивается.