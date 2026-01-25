В Германии обанкротился один из старейших трактиров страны

Один из старейших трактиров в Германии "Шаумбургский двор" обанкротился после 270 лет работы, пишет Bild. История трактира началась в 1755 году, когда винодел открыл на берегу реки Рейна постоялый двор с конюшнями, который быстро стал популярным у торговцев и путешественников.

Со временем "Шаумбургский двор" превратился в культовое место: здесь бывали Фридрих Ницше, Александр фон Гумбольдт и Генрих Гейне, а в 1948 году именно в этих стенах заседал Парламентский совет, готовивший Конституцию страны.

В 2000-х заведение пережило перезагрузку, но пандемия, рост минимальной зарплаты и энергозатрат привели к финансовому краху. В январе суд в Бонне открыл процедуру банкротства.