Сотни тысяч американцев остались без света из-за снежного шторма

В результате мощного снежного шторма, охватившего значительную часть американской территории, более 730 тысяч американских домов оказались обесточены. Информация об этом предоставлена платформой мониторинга PowerOutage.

Наиболее серьезные перебои с электроснабжением наблюдаются в Техасе, Луизиане и Миссисипи. В штате Теннесси число потребителей, столкнувшихся с отсутствием электроэнергии, превысило 240 тысяч.

Согласно информации FlightAware, профильного портала, из-за непогоды в воскресенье в США было отменено свыше 10 тысяч авиарейсов.

Ранее телеканал ABC News сообщал, что не менее 18 штатов ввели режим чрезвычайного положения из-за надвигающейся угрозы сильных морозов и обильных снегопадов. Этот режим действует на территориях от Техаса до Нью-Йорка, где прогнозируется значительное понижение температуры ниже нуля градусов. В пятницу президент Дональд Трамп заверил, что американские экстренные службы готовы к надвигающимся рекордно низким температурам и снежным бурям.