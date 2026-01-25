Трампа обвинили в публичной пощечине немецким военным

Президент США Дональд Трамп исказил факты и дал пощечину раненым немецким военнослужащим и семьям погибших в Афганистане. Об этом заявил экс-министр обороны ФРГ Карл-Теодор цу Гуттенберг, сообщает РИА Новости.

Гуттенберг прокомментировал заявление Трампа, сделанное на этой неделе. Президент США сказал, что в Афганистане основную работу делали американские военные, а союзники по НАТО были вдалеке от линии боестолкновений.

«Гротескное искажение фактов. И пощёчина всем раненым и семьям погибших — а также солдатам, которые в рамках союзнических обязательств сражались бок о бок с американскими товарищами», — заявил бывший военный министр Германии.

По его словам, президенту США надо извиниться за эти слова, но он не ждет от Трампа такого шага.

Ранее из-за высказывания Трампа об Афганистане обиделись ветераны в Дании. Они пообещали провести молчаливую акцию протеста у посольства США.