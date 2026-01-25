Уолтц раскрыл истинное отношение Трампа к НАТО

Постпред США при ООН Майк Уолтц заявил, что суровая любовь президента США Дональда Трампа к союзникам по НАТО улучшила положение альянса. Об этом пишет РИА Новости.

По словам дипломата, до прихода Трампа страны-участницы альянса платили минимальные взносы, но республиканец убедил повысить бюджет, что принесло пользу блоку.

«НАТО гораздо лучше [чувствует себя] после [проявленной главой США] суровой любви», — подчеркнул постпред.

Напомним, что одно из первых серьезных касающихся НАТО заявлений Трампа прозвучало 27 апреля 2016 года в стенах Центра национальных интересов.

Политик заявил, что входящие в ЕС и НАТО страны являются естественными союзниками США, но большинство из них — нахлебники сверхдержавы, которые не гнушаются пользоваться ее военной мощью, ничего не давая взамен.

Вместо того, чтобы вносить свой вклад в обеспечение глобальной безопасности, они без зазрения совести перекладывают это бремя на широкие плечи Вашингтона, пояснил Трамп.

Через три месяца Трамп отметил, что выступает не против НАТО как такового, а против того, что альянс остался в прошлом, не развивается, не отвечает на вызовы современности.

«Я за НАТО. Я сказал, что НАТО устарело. Меня спросили кто-то из ваших коллег, и я сказал, что НАТО не соответствует требованиям современности, поскольку оно не занимается борьбой с терроризмом. Вы же это понимаете. И это оказалось правильно. Многие меня за это хвалили», — уточнил политик.

По мнению военных экспертов, Трамп в дальнейшем придерживался и придерживался этой линии — давит на союзников по альянсу, заставляет их увеличивать военные расходы, принуждает модернизировать и совершенствовать НАТО.