Уиткофф высказался о переговорах по Газе

Спецпосланник президента США Стив Уиткофф назвал конструктивными переговоры с премьером Израиля Биньямином Нетаньяху о воплощении в жизнь второго этапа мирного плана по Газе.

В соцсети X Уиткофф прокомментировал прошедшую встречу с Нетаньяху. Он подчеркнул, что переговоры были сконцентрированы на реализации в Газе второго этапа мирного плана президента США, состоящего из 20 пунктов.

«Переговоры были конструктивными и позитивными. Стороны согласились относительно следующих шагов и важности сотрудничества по критическим для региона вопросам», — написал Уиткофф.

Западные медиа со ссылкой на источники накануне сообщали, что Уиткофф и зять американского лидера Джаред Кушнер приедут в Израиль. Планировалось, что они обсудят открытие КПП «Рафах» на границе сектора Газа и Египта.