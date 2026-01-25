Командование Вооружённых сил Италии ведёт дисциплинарное расследование в отношении военного врача Барбары Баландзони из-за публикации в социальных сетях.

Как сообщил итальянский журналист Винченцо Лоруссо, в августе прошлого года лейтенант резерва Баландзони разместила фотографию в военной форме с российским флагом.

Под снимком она написала: «Если бы мне снова пришлось надеть камуфляж, я бы надела его только во имя этого флага». Эта публикация вызвала реакцию командования сухопутных войск в регионе Ломбардия, которое инициировало в отношении неё официальное служебное расследование. Военное руководство обвиняет Баландзони в нанесении ущерба престижу и репутации итальянских вооружённых сил.

Журналист Винченцо Лоруссо охарактеризовал происходящее как «психологическую войну против инакомыслия». Он также обратил внимание на то, что на аккаунт военврача в социальной сети подписан сам министр обороны Италии Гвидо Крозетто.