Появилась информация о том, кто мог предать Мадуро

Российский посол в Каракасе Сергей Мелик-Багдасаров в интервью телеканалу "Россия-24" заявил о том, что похищенный президент Венесуэлы Николас Мадуро мог быть предан силовиками во время американского вторжения.

Так, Мелик-Багдасаров отметил, что силовики в Каракасе не сделали то, что могли бы сделать, а предательством можно считать все то, что происходило до похищения.

Посол отметил, что имена предателей, работавших на американские спецслужбы, известны – они бежали из Венесуэлы. Напомним, что Мадуро был задержан в ночь на 3 января вместе с супругой по обвинению в наркотерроризме.