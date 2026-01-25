В США из-за снежной бури без электричества остались более 500 тысяч домов

Число домов в США, оставшихся без электроснабжения на фоне снежной бури, превысило 500 тыс.

Об этом свидетельствуют данные сервиса Poweroutage.

По его информации, общее число отключений достигло 523 067, больше всего пострадали штаты Теннесси, Техас, Миссисипи и Луизиана.

Отмечается, что ещё в воскресенье фиксировались отключения более чем в 403 тыс. домов, после чего ситуация продолжила ухудшаться.

Согласно прогнозу Национальной метеорологической службы, от восточного Техаса до Северной Каролины ожидаются сильные снегопады и опасный гололёд, при этом как минимум в 21 штате объявлено чрезвычайное положение.

Ранее сообщалось, что в Мурманске на фоне отключений электроэнергии были открыты пункты помощи для местных жителей.

Также стало известно, что в Кривом Роге жители блокировали проезжую часть, протестуя против продолжительных отключений света.