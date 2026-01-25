В США из-за снежной бури без электричества остались более 500 тысяч домов

RT на русском

Число домов в США, оставшихся без электроснабжения на фоне снежной бури, превысило 500 тыс.

© Global Look Press

Об этом свидетельствуют данные сервиса Poweroutage.

По его информации, общее число отключений достигло 523 067, больше всего пострадали штаты Теннесси, Техас, Миссисипи и Луизиана.

Отмечается, что ещё в воскресенье фиксировались отключения более чем в 403 тыс. домов, после чего ситуация продолжила ухудшаться.

Согласно прогнозу Национальной метеорологической службы, от восточного Техаса до Северной Каролины ожидаются сильные снегопады и опасный гололёд, при этом как минимум в 21 штате объявлено чрезвычайное положение.

Ранее сообщалось, что в Мурманске на фоне отключений электроэнергии были открыты пункты помощи для местных жителей.

Также стало известно, что в Кривом Роге жители блокировали проезжую часть, протестуя против продолжительных отключений света.