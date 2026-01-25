Правительству США грозит новый шатдаун. Причиной стали убийства людей в Миннесоте агентами федеральных служб и обещания демократов голосовать против закона о госрасходах, сообщает CNN.

Демократы заблокируют законопроект о государственных расходах после убийства, совершенного агентом пограничной службы в Миннеаполисе. Об этом заявил Чак Шумер — лидер демократического меньшинства в сенате США.

«Демократы добивались здравых реформ в законопроекте о расходах Министерства внутренней безопасности (DHS), но из-за отказа республиканцев противостоять президенту Трампу законопроект крайне недостаточен для сдерживания злоупотреблений ICE. Я проголосую против», — написал сенатор Чак Шумер в соцсети X.

Он добавил, что демократы в Сенате не предоставят голоса для рассмотрения законопроекта о ассигнованиях, если в него включат законопроект о финансировании расходов DHS.

Чтобы избежать частичного шатдауна, сенат должен проголосовать до пятницы, всего требуется 60 голосов.

Пограничная служба и ICE — это агентства Министерства внутренней безопасности.

Вероятность шатдауна выросла ещё до угроз Шумера, поскольку несколько демократов выступили против финансирования DHS после стрельбы в субботу.

Ранее в Министерстве внутренней безопасности США заявили, что мужчина, убитый 24 января, был вооружен. Однако американские СМИ считают, что он держал в руках телефон, а не пистолет, когда подошел к агентам.