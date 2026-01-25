Лев XIV призвал наращивать усилия по урегулированию кризиса на Украине

Папа Римский Лев XIV призвал наращивать усилия по урегулированию конфликта на Украине, заявив, что его продолжение углубляет раскол между народами. Об этом пишет РИА Новости.

Напомним, что в субботу, 24 января, завершился второй день переговоров трехсторонней рабочей группы по вопросам безопасности с участием представителей России, США и Украины в столице ОАЭ Абу-Даби.

«Продолжение боевых действий с все более серьезными последствиями для мирного населения углубляет раскол между народами и отдаляет от нас справедливый и прочный мир», — отметил понтифик.

Священнослужитель заметил, что всем следует наращивать усилия, направленные на прекращение противостояния.