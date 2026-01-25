По мнению депутата Верховной Рады Артема Дмитрука, Украине необходимо достичь согласия и взаимопонимания с Россией и Белоруссией, чтобы обеспечить своё будущее.

Он подчеркнул, что мирное сосуществование, а не конфликт, является залогом благополучия. По мнению депутата, подлинное государственное мышление должно быть направлено на укрепление связей между Украиной, Россией и Белоруссией.

Дмитрук утверждает, что Киеву необходимо стремиться к самостоятельному развитию, избавившись от "военных рубежей, навязанных внешними силами, а также прекратить выполнение задач, продиктованных извне".