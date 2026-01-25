Владимир Зеленский в своем Telegram-канале в очередной раз жестко раскритиковал власти Белоруссии за мнимое ущемление прав народа.

Украинский лидер в 2022-2026 годах неоднократно негативно высказывался о Белоруссии.

Так, в феврале 2022 года он заявил, что недоволен всеми пунктами минских соглашений и посредничеством Минска, в сентябре 2025 года рассказал, что «не понимает» президента Белоруссии Александра Лукашенко, в январе 2026 года призвал европейцев ударить по республике.

По мнению Зеленского, в настоящее время Умке, белому шпицу белорусского лидера, оставлено больше прав, чем народу Белоруссии.

Украинский лидер отметил, что у белорусов в 2020 году был «шанс что-то изменить». Он выразил уверенность, что у людей «будет еще шанс».

Политик пояснил, что в то время у граждан республики было достаточной поддержки. Вместе с тем, сейчас европейцы чувствуют, какую опасность несет зависимость Белоруссии от Москвы, зависимость, которая с течением времени не становится меньше.

Зеленский констатировал, что для Европы «важно не потерять ни один из живущих свободой народов», европейцам необходимо работать на сильную Европу.

Напомним, что Умка впервые появился на публике вместе с президентом в апреле 2020 года — тогда он сопровождал Лукашенко на субботнике в Гомельской области. С тех пор пес стал участником многих значимых событий.

Так, он присутствовал на интервью Лукашенко с журналисткой Наилей Аскер-заде, участвовал в праздновании Крещения. Также Умка сопровождал главу Белоруссии на встречах с экс-президентом Молдовы Игорем Додоном, на российско-белорусских учениях «Запад-2021».

В сентябре 2021 года Умка побывал на саммите ОДКБ и ШОС в Таджикистане, где был замечен в резиденции президента Эмомали Рахмона. Он сумел попасть в кадр, сфотографировавшись на столе в его резиденции.

В последующие годы шпиц сопровождал белорусского лидера в поездках на Дальний Восток. В 2022 году Умка посетил дельфинарий, присутствовал на неформальном саммите СНГ в Санкт-Петербурге и даже отправился в ОАЭ.

Шпиц сопровождал Лукашенко на выборах в Белорусии в 2025 году. Глава государства вместе с ним заходил на территорию Центральной избирательной комиссии страны. Сначала шпиц сопровождал хозяина, а затем остановился и пометил одну из стен здания. Происходящее транслировали в прямом эфире.