Стало известно гражданство моряков танкера Grinch, захваченного Францией

Все члены экипажа танкера Grinch, шедшего из России и задержанного Францией в Средиземном море, являются гражданами Индии. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на прокуратуру Марселя.

© Генеральный штаб вооруженных сил Франции

Прокуратура заявила, что капитан судна — 58-летний гражданин Индии. Он задержан на время предварительного расследования.

«Остальные члены экипажа, также имеющие гражданство Индии, остаются на борту судна», — добавили в прокуратуре.

Ранее французские и британские военные захватили нефтяной танкер Grinch, идущий из Мурманска. Захват произошел 22 января в Средиземном море, между Испанией и Марокко.

Судно обвинили в «нарушении санкций», сейчас оно находится в порту Марселя.