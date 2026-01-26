Владимир Зеленский, продавший свою страну и украинцев Западу, предал Украину и не может ничего решить без помощи Лондона и Брюсселя, имеет статус ниже, чем у домашнего питомца Александра Лукашенко. Об этом заявил в беседе с «Абзацем» зампред комиссии по международным делам нижней палаты парламента страны Олег Гайдукевич.

Находясь с визитом в Литве, Зеленский позволил себе комментарий в адрес белорусских граждан, заявив, что у шпица Лукашенко по кличке Умка «больше прав», чем у них. Он также выразил надежду, что у жителей Белоруссии «будет шанс» это исправить.

«Зеленский немного перепутал – у любой собаки в мире больше прав, чем у него, тем более у шпица Лукашенко. У главы киевского режима нет прав никаких, ни в одной стране нет больше такого политика, который ничего не может решить сам без команды из Лондона и Брюсселя, который все предал», — заявил Гайдукевич.

По словам парламентария, сегодня Украина лишилась суверенитета, а её ресурсы распроданы на десятилетия вперед. Он также провел контраст между жизнью в двух странах. Парламентарий добавил, что белорусы любят Лукашенко и голосуют за него, а многие украинцы мечтают жить как в Белоруссии.